كشف ملابسات مشاجرة بالقليوبية باستخدام أسلحة نارية وضبط طرفي الواقعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وعصي خشبية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.



وأفادت التحريات بأن المشاجرة وقعت بتاريخ 25 الجاري بين طرف أول يضم مالك محل "له معلومات جنائية" وطرف ثان يضم شقيقين "لهما معلومات جنائية" وسمسار، على خلفية خلافات حول الجيرة.

وأسفر الخلاف عن قيام الطرف الثاني بإحداث تلفيات بالمحل باستخدام عصي خشبية وإطلاق عيار ناري في الهواء دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم فرد محلي والعصي المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش، واعترف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

