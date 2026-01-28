أمن البحيرة يكشف لغز مقتل تاجر ودفنه بحظيرة ماشية بمدينة بدر

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، في فك لغز جريمة قتل غامضة بمركز بدر، بعد العثور على جثة تاجر ماشية مسن مدفونًا داخل حظيرة مواشي بقرية "بغداد"، إثر اختفائه في ظروف غامضة لعدة أيام.

​ لغز غياب "تاجر الماشية"

​ترجع الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بدر من "أحمد محفوظ" (سائق)، يفيد باختفاء والده "محمد محفوظ" (67 عامًا – تاجر ماشية) منذ يوم 18 يناير الجاري، مؤكدًا خروجه لمباشرة عمله وعدم عودته أو قدرة أسرته على التواصل معه، مما أثار الشكوك حول وقوع مكروه له.

​"المكالمة الأخيرة" تفضح القاتل

​أمر اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث مكثف بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وبتتبع خط سير المجني عليه وفحص مكالماته الأخيرة، توصلت التحريات إلى أن آخر مشاهدة له كانت برفقة مزارع يُدعى "أحمد سعيد" (36 عامًا)، مقيم بقرية بغداد،​ كشفت التحريات عن مفاجأة صادمة؛ حيث تبين أن المتهم يمر بضائقة مالية، وكان مدينًا للمجني عليه بمبلغ 120 ألف جنيه من معاملات تجارية، ولعجزه عن السداد، قرر استبدال "الوفاء بالدين" بـ "خطة للغدر".

​مقبرة داخل الحظيرة

​عقب إلقاء القبض عليه، انهار المتهم واعترف بجريمته البشعة، موضحًا أنه استدرج الضحية إلى منزله بزعم منحُه مستحقاته المالية، وفور وصول المسن، غافله المتهم بضربات وحشية على رأسه باستخدام "فأس" حتى فارق الحياة، ولإخفاء معالم جريمته، قام بحفر حفرة داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزله ودفن الجثة، ظنًا منه أن الجريمة ستدفن معه.

​معاينة النيابة وتمثيل الجريمة

​انتقل المستشار أحمد عمار، وكيل نيابة كوم حمادة، إلى موقع الحادث، وبإرشاد المتهم تم استخراج الجثة من وسط الحظيرة، وضبط أداة الجريمة "الفأس" الملطخة بالدماء، و​أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

