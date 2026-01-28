بعد تداول فيديو، ضبط المتهمين باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بالقليوبية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القليوبية، ملابسات حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو على فيس بوك.. ضبط المتهمين باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بالقليوبية

وكان اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لـمباحث القليوبية، قد تلقيا إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات إلى المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وعصى خشبية.

وبالفحص بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ للمركز بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل "له معلومات جنائية" وآخر)، طرف ثان (شقيقين "لهما معلومات جنائية"، سمسار) جميعهم مقيمون بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة قام على أثرها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بالمحل ملك الأول، باستخدام "عصى خشبية" وإطلاق عيار ناري في الهواء بإستخدام سلاح نارى كان بحوزة أحدهم "دون حدوث إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد مجدى والرائد محمد أسامة والنقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم "فرد محلى، العصى الخشبية "المستخدمين فى الواقعة" – كمية من مخدر الحشيش" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن أحدهم كان بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.