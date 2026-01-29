ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، خسر ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دا لوز".

وتقدم ريال مدريد عن طريق مبابي في الدقيقة 30، وتعادل بنفيكا في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب أندرياس، ثم تقدم في النتيجة بالدقيقة 5+45 من ركلة جزاء سجلها اللاعب بافليديس.

وفي الشوط الثاني أضاف اندرياس الهدف الثاني له والثالث لفريق بنفيكا في الدقيقة 54، بينما جاء ثاني أهداف ريال مدريد عن طريق مبابي في الدقيقة 58.

وسجل أناتولي تروبين الهدف الرابع لفريق بنفيكا في الدقيقة 8+90.

تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، دين هويسن، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الملعب: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ترتيب مباراة ريال مدريد وبنفيكا

وبتلك النتيجة يحتل ريال مدريد المركز التاسع برصيد 15 نقطة، في حين أن بنفيكا يصبح لديه 9 نقاط في المركز الخامس والعشرين في جدول مرحلة الدوري.

وبذلك يفشل فريق ريال مدريد في التأهل مباشر إلي دور الـ 16 حيث سيخوض مرحلة الملحق، الذي ينافس فيها الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

موعد مباريات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وستُقام مرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهاب وإياب، يومي 17/18، 24/25 فبراير المقبل.

وتُقام فيما بعد قرعة لمباريات دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

صاحب المركز الثالث والرابع في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

صاحب المركز الخامس والسادس في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 11/12/21/22

صاحب المركز السابع والثامن في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 9/10/23/24.

