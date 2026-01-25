محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتقديم التهنئة للَّواء محمد عمارة - مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، وقيادات الشرطة والأمن بالمحافظة، بمقر فرق الأمن بدمنهور، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74، وذلك بحضور لواء باسم عبد المنعم قائد الفرقة العاشرة، والعميد مجدى لطفى ممثلًا عن المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور الهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، والعميد حسام شبل - المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والدينية من الأوقاف والازهر والكنيسة ومديري المديريات الخدمية

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

وخلال الاحتفالية، قامت محافظ البحيرة ومدير الأمن والعميد ممثل المنطقة الشمالية العسكرية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، مع عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد، تخليدًا لتضحيات وبطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

حماية أمن واستقرار الدولة المصرية

وأكدت جاكلين عازر، أن عيد الشرطة يمثل ملحمة وطنية خالدة سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة منذ الخامس والعشرين من يناير عام 1952، حين اختاروا الشرف والكرامة والوطن على الاستسلام، مؤكدةً أن تلك التضحيات كانت ميلادًا جديدًا لإرادة أمة لا تنكسر.

وأشارت إلى أن الشرطة المصرية، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، ستظل الدرع الحامي وسياج الوطن المنيع، تبذل الجهد وتقدم التضحيات من أجل ترسيخ سيادة القانون وحماية أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن ما يتحقق من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحياتهم المستمرة وتعاونهم الوثيق مع مختلف أجهزة الدولة.

عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود وزارة الداخلية

أكد اللواء محمد عمارة، أن دماء شهداء الوطن ستظل شاهدًا على أن مصر مقبرة للغزاة والجناة، مشيرا إلى أن الأمن لا يقتصر على إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة فحسب، بل يقوم على تنمية متكاملة وإدارة رشيدة لشؤون المواطنين.

وأشار إلى أن ما تشهده المحافظة من انضباط أمني وانخفاض في معدلات الجريمة، يأتي نتيجة التنسيق المستمر والتكامل بين المحافظة والأجهزة الأمنية والتنفيذية، وفي ختام الاحتفالية، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود وزارة الداخلية خلال عام 2025م، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي.

كما قامت محافظ البحيرة بإهداء درع المحافظة للَّواء محمد عمارة – مدير أمن البحيرة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وحماية المواطنين، ومن جانبه، أهدى مدير أمن البحيرة درع المديرية للدكتورة جاكلين عازر، تقديرًا لدورها البارز في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة وتعزيز التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

