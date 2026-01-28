الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت  محكمة الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 7 رجال و3 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والنشل، 15 يوما علي ذمة التحقيق. 


البداية كانت عندما نجحت الأجهزة المعنية في ضبط 10 متهمين؛ 7 رجال و3 سيدات، 8 منهم لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.


وأسفرت التحريات عن ضبط 13 حدثًا من المعرضين للخطر، حال إجبارهم على بيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة هذا النشاط الإجرامي.

إجراءات قانونية وحماية الأطفال
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهاليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهله بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على مستقبلهم وسلامتهم.

 

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون
 

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجيزة اعمال التسول واستجداء المارة استغلال الأطفال في أعمال التسول مديرية أمن الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة

حجز 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط 10 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

إنقاذ 19 طفلًا وضبط 13 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية