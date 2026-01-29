دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق توتنهام الانجليزي فوز مستحقا على حساب مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الختامية بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي الفوز لفريق توتنهام كولو موانيه في الدقيقة 47 ودومينيك سولانكي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء

أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه الرسمية، التي سيبدأ بها مواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين.

تشكيل توتنهام أمام آينتراخت فرانكفورت

دخل فريق توتنهام مباراته أمام آنتراخت فرانكفورت بتشكيل مكون من:

فيكاريو - سبينس - روميرو - دانشو - أودوجيو - جري بالينيا - أودويرت - سار - سيمونز - كولو مواني

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

فيما، دخل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مباراته أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: أميندا - كوخ - ثيات

الوسط: بوتا هيولوند - لارسون - براون

الهجوم: سخيري - كناوف - جوتزه

آينتراخت فرانكفورت، فيتو

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بعد مواجهة آنتراخت فرانكفورت رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب في دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد آنتراخت فرانكفورت الألماني عند 4 نقاط في المركز الـ33 بمرحلة الدوري

