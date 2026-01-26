الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في الهرم

مطافي
مطافي
18 حجم الخط

انتدبت نيابة الهرم الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق بمخزن أوراق بالساحل

وفى سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية الشبراوي النيابة العامة حريق نشب داخل شقة سكنية حريق شقة بالهرم قسم شرطة الهرم قسم شرطة الساحل قوات الحماية المدنية قوات الحماية المدنية بالجيزة

مواد متعلقة

النيابة تحقق في انهيار جزئي لعقار سكني بالدويقة وتنتدب لجنة هندسية

في ذكرى عيد الشرطة الـ 74، تضحية الرائد مصطفى عبيد تحفظ أمن المواطنين والكنائس

عيد الشرطة الـ74، النقيب عمرو القاضي بطل صدق طريقه للشهادة

حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المصلين من أحد المساجد بعابدين

في عيد الشرطة 74، دماء النقيب ماجد عبد الرازق تروي قصة وفاء للشعب والوطن

عيد الشرطة 74.. دماء الشهيد محمد مبروك تروي قصة الوفاء للوطن

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في قضية السب والقذف

حبس لص مساكن بعد سقوطه في قبضة أمن القاهرة
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية