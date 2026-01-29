الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن، فيتو
باير ليفركوزن، فيتو
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق باير ليفركوزن الألماني فوزًا كبيرًا أمام نظيره فياريال الإسباني، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة في المركز الـ35 

سجل ثلاثية الفوز لفريق باير ليفركوزن اللاعب مالك تيلمان “هدفين” في الدقيقتين 12 و35، فيما سجل اليخاندرو جريمالدو الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لفريق باير ليفركوزن تشكيلة فريقه لمواجهة فياريال الاسباني، والذي جاء على النحو التالي:

تشكيل باير ليفركوزن أمام فياريال 

دخل فريق باير ليفركوزن مباراته أمام فياريال في دوري ابطال اوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بلاسفيتش.

خط الدفاع: كوانساه - أندريخ - بادي.

خط الوسط: فاسكيز - فرنانديز - جارسيا - جريمالدو.

خط الهجوم: تيلمان - شيك - مازا.

فياريال الاسباني، فيتو
فياريال الإسباني، فيتو

تشكيل فياريال أمام باير ليفركوزن

في المقابل، اختار مارسيلينو‬⁩ المدير الفني لفريق الغواصات الصفراء لمواجهة باير ليفركوزن تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيناس

خط الدفاع: نافارو - مارين - فيجا - كاربونا

خط الوسط: بوكانان - كومسانيا - بارتي - دياتا

خط الهجوم: أولواسي - بيبي 

 

حكم مباراة مباراة باير ليفركوزن ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

أدار مباراة الفريق الألماني باير ليفركوزن ضد فياريال الإسباني الحكم الدولي إسبن إسكاس.

 

فياريال يودع دوري أبطال أوروبا

وكان ودع فياريال الإسباني، وكايرات ألماتي الكازاخستاني بشكل حسابي منافسات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري الموسم الجاري.

ولم يعد أمام فياريال أي فرصة لبلوغ الدور المقبل من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن بقي في المركز الـ35 بنقطة واحدة فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا باير ليفركوزن فياريال الاسباني ملعب باي أرينا مالك تيلمان كاسبر هيولماند مارسيلينو باير ليفركوزن ضد فياريال

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يتقدم على مارسيليا بثنائية في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتقدم 2-1 على تشيلسي في الشوط الأول

ريال مدريد يتأخر أمام بنفيكا 2/1 في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

سداسي البريميرليج يبحث عن التأهل المباشر لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز بنصف دستة أهداف أمام كاراباج في الجولة الـ8

ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، أرسنال ينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية