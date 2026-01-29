باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق باير ليفركوزن الألماني فوزًا كبيرًا أمام نظيره فياريال الإسباني، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة في المركز الـ35

سجل ثلاثية الفوز لفريق باير ليفركوزن اللاعب مالك تيلمان “هدفين” في الدقيقتين 12 و35، فيما سجل اليخاندرو جريمالدو الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لفريق باير ليفركوزن تشكيلة فريقه لمواجهة فياريال الاسباني، والذي جاء على النحو التالي:

تشكيل باير ليفركوزن أمام فياريال

دخل فريق باير ليفركوزن مباراته أمام فياريال في دوري ابطال اوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بلاسفيتش.

خط الدفاع: كوانساه - أندريخ - بادي.

خط الوسط: فاسكيز - فرنانديز - جارسيا - جريمالدو.

خط الهجوم: تيلمان - شيك - مازا.

فياريال الإسباني، فيتو

تشكيل فياريال أمام باير ليفركوزن

في المقابل، اختار مارسيلينو‬⁩ المدير الفني لفريق الغواصات الصفراء لمواجهة باير ليفركوزن تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيناس

خط الدفاع: نافارو - مارين - فيجا - كاربونا

خط الوسط: بوكانان - كومسانيا - بارتي - دياتا

خط الهجوم: أولواسي - بيبي

حكم مباراة مباراة باير ليفركوزن ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

أدار مباراة الفريق الألماني باير ليفركوزن ضد فياريال الإسباني الحكم الدولي إسبن إسكاس.

فياريال يودع دوري أبطال أوروبا

وكان ودع فياريال الإسباني، وكايرات ألماتي الكازاخستاني بشكل حسابي منافسات دوري ابطال اوروبا بعد انتهاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري الموسم الجاري.

ولم يعد أمام فياريال أي فرصة لبلوغ الدور المقبل من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن بقي في المركز الـ35 بنقطة واحدة فقط.

