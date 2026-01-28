حريق يلتهم محل بويات بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل بويات بـ منطقة القاهرة الجديدة دون وقوع أي إصابات.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق محل بويات بالقاهرة الجديدة

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بويات بمنطقة القاهرة الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لدائرة المركز.

ودفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجار معرفة السبب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.