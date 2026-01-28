الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

حريق يلتهم محل بويات بالقاهرة الجديدة

حريق محل
حريق محل
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل بويات بـمنطقة القاهرة الجديدة دون وقوع أي إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق محل بويات بالقاهرة الجديدة

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بويات بمنطقة القاهرة الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

وكان قد تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لدائرة المركز.

 

ودفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجار معرفة السبب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الجريدة الرسمية