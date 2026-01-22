الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة تشغيل محطة مياه السكساكا السطحية بسوهاج بعد إزالة آثار بقعة السولار

جانب من معاينة
جانب من معاينة
18 حجم الخط

رصدت إدارة العمليات والطوارئ والأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الخميس ظهرًا آثار لتسريب بقعة سولار بالقرب من ماخذ محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما شمال محافظة سوهاج وأنه على الفور تم رفع حالة الاستعداد القصوى وإخطار غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة سوهاج وكافة الاجهزة المعنية وايقاف ماخذ محطة مياه السكساكا المرشحة كاجراء احترازى مع الاعتماد على كميات المياه بالخزان الأرضي لضخ المياه النظيفة والذى تبلغ ساعته التخزينية 10 آلاف متر مكعب دون وجود أي تأثير على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

إعادة تشغيل محطة مياه السكساكا السطحية بسوهاج بكامل طاقتها بعد آثار بقعة السولار

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه عقب بحث الواقعة والتحرى من الجهات المعنية تبين أن تلك البقعة المتسربة جاءت من إحدى المعديات النهرية التي تقوم بأعمال التكريك في المجرى المائي لنهر النيل المجاور لمأخذ المحطة وأنه قامت الجهات المعنية بتحرير محضر رسمى بالواقعة وتم إخطار شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمنيا.
 

سوهاج تسيطر على بقعة السولار المتسربة بمياه نهر النيل

واوضح الكيمائى مصطفى حفنى مدير إدارة العمليات والطوارئ والأزمات أنه فور رصد الواقعة اليوم تم التأكد من جاهزية حواجز المواد البترولية حول مأخذ المحطة بالتزامن مع قيام العناصر الفنية من معامل الشركة برفع عينات دورية من مياه المأخذ ومتابعة نتائجها بشكل مستمر وأنه تم إعادة تشغيل المحطة بعد انتهاء آثار تلك البقعة مع انتشار فرق المتابعة والرصد وفرق المناوبات لرفع عينات دورية للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمة المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار بشركة مياه الشرب والصرف الصح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتابع استكمال كوبري مشاة الثلاث كباري ومحطة صرف سيتي

رئيس جامعة سوهاج يلتقي المرضى بمستشفى الطوارئ ويطمئن على مستوى الرعاية الصحية (صور)

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مشاكل المواطنين

محافظ سوهاج يوجه بإدراج جميع مداخل القرى بخطة الرصف العاجلة

رئيس مياه سوهاج يتابع تطوير 3 محطات معالجة صرف صحي كبري

محافظ سوهاج يسلم 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

محافظ سوهاج يفتتح معرض مكتشفات الآثاريين المصريين بـ "المتحف القومي "

نائب محافظ سوهاج: حياة كريمة حققت طفرة في الخدمات بالقرى

ads

الأكثر قراءة

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

إخماد حريق نشب داخل مطعم في حدائق القبة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان 1447

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية