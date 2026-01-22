إعادة تشغيل محطة مياه السكساكا السطحية بسوهاج بعد إزالة آثار بقعة السولار

18 حجم الخط

رصدت إدارة العمليات والطوارئ والأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الخميس ظهرًا آثار لتسريب بقعة سولار بالقرب من ماخذ محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما شمال محافظة سوهاج وأنه على الفور تم رفع حالة الاستعداد القصوى وإخطار غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة سوهاج وكافة الاجهزة المعنية وايقاف ماخذ محطة مياه السكساكا المرشحة كاجراء احترازى مع الاعتماد على كميات المياه بالخزان الأرضي لضخ المياه النظيفة والذى تبلغ ساعته التخزينية 10 آلاف متر مكعب دون وجود أي تأثير على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

إعادة تشغيل محطة مياه السكساكا السطحية بسوهاج بكامل طاقتها بعد آثار بقعة السولار

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه عقب بحث الواقعة والتحرى من الجهات المعنية تبين أن تلك البقعة المتسربة جاءت من إحدى المعديات النهرية التي تقوم بأعمال التكريك في المجرى المائي لنهر النيل المجاور لمأخذ المحطة وأنه قامت الجهات المعنية بتحرير محضر رسمى بالواقعة وتم إخطار شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمنيا.



سوهاج تسيطر على بقعة السولار المتسربة بمياه نهر النيل

واوضح الكيمائى مصطفى حفنى مدير إدارة العمليات والطوارئ والأزمات أنه فور رصد الواقعة اليوم تم التأكد من جاهزية حواجز المواد البترولية حول مأخذ المحطة بالتزامن مع قيام العناصر الفنية من معامل الشركة برفع عينات دورية من مياه المأخذ ومتابعة نتائجها بشكل مستمر وأنه تم إعادة تشغيل المحطة بعد انتهاء آثار تلك البقعة مع انتشار فرق المتابعة والرصد وفرق المناوبات لرفع عينات دورية للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

