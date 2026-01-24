السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم ورشة "حكي" للأطفال خلال إجازة نصف العام 

جانب من ورشة الحكي
جانب من ورشة الحكي
18 حجم الخط

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بـ "قاعة الطفل"، ورشة عمل ثقافية وتفاعلية متميزة تحت عنوان (حكي تفاعلي وتلعيب)، قدمها الحكواتي المبدع هيثم شكري، وسط حضور وتفاعل الأطفال من رواد المكتبة، ​​تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي خلال إجازة نصف العام الدراسي.
 

5 سمكات في عهدة صديقتها للاعتناء بهم

​تضمنت الفعالية سرد قصة تفاعلية بعنوان "لن يلاحظ الفرق"، والتي تدور أحداثها حول طفلتين تضع إحداهما حوض سمك يحتوي على 5 سمكات في عهدة صديقتها للاعتناء بهم، لتكتشف الأخيرة نقص سمكة، ومن هنا تبدأ سلسلة من المواقف والسلوكيات التي شارك الأطفال في تحليلها وتغيير مجريات أحداثها.

البعد عن الكبر أو خداع الآخرين


​هدفت القصة إلى استخراج السلوكيات الخاطئة وتصحيحها، مع التركيز على مجموعة من القيم الأخلاقية والمهارية، أبرزها منها الصدق منجاة وذلك بالتأكيد على أهمية الاعتراف بالمشكلة وتجنب الكذب، وكذلك المسؤولية والاطلاع بضرورة البحث والقراءة قبل التصدي لأي عمل أو تحمل مسؤولية كائنات حية وأيضا التواضع والواقعية وذلك بالاعتراف بالإمكانيات الشخصية والبعد عن الكبر أو خداع الآخرين،​وانطلاقًا من ألوان الأسماك، انتقل الحكواتي هيثم شكري بالأطفال إلى ورشة ألعاب تفاعلية اعتمدت على استخدام الكروت الملونة، حيث تم تقسيم الأطفال إلى فرق ثنائية، حصل كل فريق منها على لون محدد للتنسيق والتعاون فيما بينهم، واستهدفت هذه الأنشطة، تنمية روح التعاون والعمل الجماعي، وزيادة قدرة الأطفال على التركيز والملاحظة، وتعزيز مهارات التفكير المنطقي والسرعة في اتخاذ القرار.

بناء شخصية الطفل وتعديل سلوكياته


​تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تتبناها مكتبة مصر العامة بدمنهور لزيادة الوعي الثقافي والتربوي لدى النشء، وتحويل المكتبة من وعاء للكتب إلى مركز إشعاع فني وتربوي يسهم في بناء شخصية الطفل وتعديل سلوكياته من خلال أساليب مبتكرة تجمع بين المتعة والتعلم،​وتؤكد إدارة المكتبة استمرار فعاليات إجازة نصف العام الدراسي لتقديم وجبة ثقافية دسمة ومتنوعة لجميع الفئات العمرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر العامة بدمنهور محافظ البحيرة الحكواتي المبدع هيثم شكري إجازة نصف العام الدراسي حكي تفاعلي وتلعيب مصر
ads

الأكثر قراءة

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن الأسعار خلال 2026

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مجلس حكماء المسلمين يناقش"علم علل الحديث ودوره في صون السنة"بمعرض الكتاب

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية