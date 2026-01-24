مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم ورشة "حكي" للأطفال خلال إجازة نصف العام 

18 حجم الخط

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بـ "قاعة الطفل"، ورشة عمل ثقافية وتفاعلية متميزة تحت عنوان (حكي تفاعلي وتلعيب)، قدمها الحكواتي المبدع هيثم شكري، وسط حضور وتفاعل الأطفال من رواد المكتبة، ​​تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي خلال إجازة نصف العام الدراسي.



5 سمكات في عهدة صديقتها للاعتناء بهم

​تضمنت الفعالية سرد قصة تفاعلية بعنوان "لن يلاحظ الفرق"، والتي تدور أحداثها حول طفلتين تضع إحداهما حوض سمك يحتوي على 5 سمكات في عهدة صديقتها للاعتناء بهم، لتكتشف الأخيرة نقص سمكة، ومن هنا تبدأ سلسلة من المواقف والسلوكيات التي شارك الأطفال في تحليلها وتغيير مجريات أحداثها.

البعد عن الكبر أو خداع الآخرين



​هدفت القصة إلى استخراج السلوكيات الخاطئة وتصحيحها، مع التركيز على مجموعة من القيم الأخلاقية والمهارية، أبرزها منها الصدق منجاة وذلك بالتأكيد على أهمية الاعتراف بالمشكلة وتجنب الكذب، وكذلك المسؤولية والاطلاع بضرورة البحث والقراءة قبل التصدي لأي عمل أو تحمل مسؤولية كائنات حية وأيضا التواضع والواقعية وذلك بالاعتراف بالإمكانيات الشخصية والبعد عن الكبر أو خداع الآخرين،​وانطلاقًا من ألوان الأسماك، انتقل الحكواتي هيثم شكري بالأطفال إلى ورشة ألعاب تفاعلية اعتمدت على استخدام الكروت الملونة، حيث تم تقسيم الأطفال إلى فرق ثنائية، حصل كل فريق منها على لون محدد للتنسيق والتعاون فيما بينهم، واستهدفت هذه الأنشطة، تنمية روح التعاون والعمل الجماعي، وزيادة قدرة الأطفال على التركيز والملاحظة، وتعزيز مهارات التفكير المنطقي والسرعة في اتخاذ القرار.

بناء شخصية الطفل وتعديل سلوكياته



​تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تتبناها مكتبة مصر العامة بدمنهور لزيادة الوعي الثقافي والتربوي لدى النشء، وتحويل المكتبة من وعاء للكتب إلى مركز إشعاع فني وتربوي يسهم في بناء شخصية الطفل وتعديل سلوكياته من خلال أساليب مبتكرة تجمع بين المتعة والتعلم،​وتؤكد إدارة المكتبة استمرار فعاليات إجازة نصف العام الدراسي لتقديم وجبة ثقافية دسمة ومتنوعة لجميع الفئات العمرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

