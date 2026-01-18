الأحد 18 يناير 2026
حوادث

القبض على عاطل اعتدى على طفل بـ"سلاح أبيض" في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل اعتدى  على طفل كان يقود دراجة نارية مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابته في الرأس.

 وبمواجهته اعترف بأنه ارتكب جريمته بالتعدي على الطفل لرفضه التوقف عن قيادة الدراجة بعد صدور صوت مرتفع منها الذي سبب له ازعاج.

 

وتلقت قوات أمن الجيزة إخطارا من قوة قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بقيام عاطل بالتهديد علي طفل بسلاح أبيض محدثا له إصابته، 

وبالانتقال لموقع الحادث تم نقل المصاب للمستشفى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي، تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المخدرات بمديرية أمن الجيزة، من توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط  تاجر مخدرات وشهرته القط، من أكبر مروجي السموم بحوزته كميات كبيرة من الشابو والإستروكس والآيس، علي عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

البداية كانت بورود معلومات  لمدير الإدارة، تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية وله سجل إجرامي بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع في الجيزة.

وعلى الفور، تم تقنين الإجراءات القانونية، وتوجهت حملة من قوات الإدارة، ونجحت في ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع، قبل ترويجها علي عملائه. 

وتم مصادرة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القبض على متهم بقتل صديقه في حلوان

المشدد 15 سنة لعاطل متهم بحيازة الهيروين المخدر في الأزبكية

