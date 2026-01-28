الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق أتوبيس في المحلة

الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر على حريق أتوبيس بالمحلة الكبرى
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق نشب داخل أتوبيس بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في أحد الأتوبيسات أثناء توقفه بالشارع وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية.
 

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية بالغربية إلى موقع البلاغ حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة مع تأمين المكان وتنظيم الحركة المرورية.

 


وأشار عدد من شهود العيان إلى أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ داخل الأتوبيس ما أدى إلى حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة قبل أن تنجح قوات الإطفاء في التعامل السريع مع الموقف.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

 

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

