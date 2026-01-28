الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة آنتراخت فرانكفورت أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الختامية بمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه الرسمية، التي سيبدأ بها مواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين.

تشكيل توتنهام أمام آينتراخت فرانكفورت

دخل فريق توتنهام مباراته أمام آنتراخت فرانكفورت بتشكيل مكون من:

فيكاريو - سبينس - روميرو - دانشو - أودوجيو - جري بالينيا - أودويرت - سار - سيمونز - كولو مواني 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

فيما، دخل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مباراته أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: أميندا - كوخ - ثيات

الوسط: بوتا هيولوند - لارسون - براون 

الهجوم: سخيري - كناوف - جوتزه

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

قبل مواجهة آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام، يحتل السبيرز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما بات آنتراخت فرانكفورت الألماني قريبًا من توديع البطولة، لتواجده في المركز الـ 33 بأربع نقاط فقط.

