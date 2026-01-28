تأجيل محاكمة 59 متهما في قضية الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الأربعاء 28 يناير 2026
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 59 متهما في القضية رقم 13673 لسنة 2024، والمتهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 15 أبريل لسماع الشهود.

محاكمة 59 متهما في قضية نشر أخبار كاذبة

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 1992 حتى 14 يناير 2023، انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والثاني عشر تهمة تمويل الإرهاب، فيما نسبت إلى آخرين التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التجمهر ونشر أخبار كاذبة.

 

