القبض على قائد سيارة نقل بتهمة السير برعونة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بسيارة ملاكي وإحدث تلفيات بها بالجيزة.

ضبط قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة ملاكي في الجيزة

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة.

ضبط قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع فى مصر القديمة

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



