تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي بدار السلام لـ 29 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي بدار السلام، في القضية رقم 11801 لسنة 2024، جنايات دار السلام، لجلسة 29 أبريل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل عـمـران وضياء عامر.



أمر إحالة المتهمين بخلية لجان العمل النوعى بدار السلام

جاء بأمر الإحالة فى غضون الفترة من 2014 وحتي 4 يونيو 2021، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والخامس عشر مد الجماعة موضوع الاتهام بمعونات مادية وأموال وأسلحة، ووجه للمتهم السابع عشر حيازة مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات، ووجه للمتهم الخامس عشر وأخرين تهم حيازة أسلحة نارية.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

