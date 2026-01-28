"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

18 حجم الخط

عقد، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض – رئيس المجلس، اجتماعا بدار القضاء العالي.

وشهد الاجتماع لقاءً موسعًا بين مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث تم استعراض ما أُثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

وأكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة، وفقًا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بكافة ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، بما يتوافق تمامًا مع توجهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي يقف قضاة مصر سندًا وظهرًا له في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

كما تقرر البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة، وقد وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

