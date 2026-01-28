ضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة إجرامية تستغل الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الضبط

وأسفرت التحريات عن ضبط 11 متهمًا منهم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 4 لهم معلومات جنائية سابقة، كانوا يستغلون الأطفال الأحداث في ممارسة أنشطة إجرامية متنوعة تهدد سلامتهم وأمنهم الاجتماعي.

كما تم ضبط 20 حدثًا كانوا معرضين للخطر، حيث تم رصدهم أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وهو ما يُعد استغلالًا واضحًا لقصرهم وضعفهم.

اعتراف المتهمين بالنشاط الإجرامي

وعند مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا جميعًا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين تورطهم في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب سلامة الأطفال وحياتهم اليومية.

الإجراءات القانونية وحماية الأحداث

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، بالتنسيق مع النيابة العامة.

كما تم تسليم الأحداث لأوليائهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، لضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر مستقبلية، مع متابعة الحالات التي تعذر الوصول لأوليائهم وإيداعهم في إحدى دور الرعاية المخصصة.

وأوضحت المصادر أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لوزارة الداخلية تستهدف حماية الأطفال المعرضين للخطر ومنع أي استغلال لهم في أعمال مخالفة للقانون، سواء في التسول أو أي أنشطة تجارية غير قانونية.

