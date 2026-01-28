الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

حبس
حبس
18 حجم الخط

 تمكنت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة إجرامية تستغل الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الضبط

وأسفرت التحريات عن ضبط 11 متهمًا منهم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 4 لهم معلومات جنائية سابقة، كانوا يستغلون الأطفال الأحداث في ممارسة أنشطة إجرامية متنوعة تهدد سلامتهم وأمنهم الاجتماعي.

كما تم ضبط 20 حدثًا كانوا معرضين للخطر، حيث تم رصدهم أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وهو ما يُعد استغلالًا واضحًا لقصرهم وضعفهم.

اعتراف المتهمين بالنشاط الإجرامي

وعند مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا جميعًا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين تورطهم في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب سلامة الأطفال وحياتهم اليومية.

الإجراءات القانونية وحماية الأحداث

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، بالتنسيق مع النيابة العامة.

كما تم تسليم الأحداث لأوليائهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، لضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر مستقبلية، مع متابعة الحالات التي تعذر الوصول لأوليائهم وإيداعهم في إحدى دور الرعاية المخصصة.

وأوضحت المصادر أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لوزارة الداخلية تستهدف حماية الأطفال المعرضين للخطر ومنع أي استغلال لهم في أعمال مخالفة للقانون، سواء في التسول أو أي أنشطة تجارية غير قانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الاطفال التسول الأحداث المعرضين للخطر الجيزة وزارة الداخلية مباحث رعاية الأحداث حماية الاطفال مكافحة الجرائم شبكات استغلال الأحداث

مواد متعلقة

تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة

حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة

ضبط 10 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط 12 شخصا بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية