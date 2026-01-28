القبض على شخص كسر علبة الطوارئ وأوقف قطار "الإسكندرية – أسوان" بسوهاج

الأربعاء 28 يناير 2026
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بكسر الزجاج الخاص بعلبة الطوارئ بإحدى عربات قطار (الإسكندرية / أسوان) وجذب بلف الطوارئ أثناء سير القطار بـمحطة سكة حديد المراغة بسوهاج مما أدى إلى توقف القطار.

ضبط شخص كسر علبة الطوارئ وأوقف قطار الإسكندرية أسوان

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بكسر الزجاج الخاص بعلبة الطوارئ بإحدى عربات قطار (الإسكندرية / أسوان) وجذب بلف الطوارئ أثناء سير القطار بمحطة سكة حديد المراغة بسوهاج مما أدى إلى توقف القطار.


بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى النزول من القطار، وتم رد البلف بمعرفة مساعد القطار واستأنف القطار سيره دون حدوث ثمة تداعيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

