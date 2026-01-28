دفاعا عن ابنته القاصر، تفاصيل مقتل بائع في مشاجرة بالخليفة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس مالك محل بقالة وصديقه على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان بائع لقي مصرعه إثر مشاجرة دامية بمنطقة الخليفة، لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وكانت منطقة الخليفة قد شهدت حادثًا مأساويًا، بعدما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة داخل إحدى الحارات أسفرت عن وفاة بائع في العقد الخامس من عمره، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفريق البحث الجنائي إلى مكان الحادث، حيث عُثر على المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

الاعتداء على طفلة قاصر

وكشفت التحريات الأولية أن بداية الواقعة تعود إلى توجه ابنة المجني عليه، البالغة من العمر 12 عامًا، لشراء بعض المستلزمات من محل بقالة قريب، إلا أن مالك المحل اعتدى عليها بالضرب داخل المحل، ما دفعها للعودة إلى والدها في حالة انهيار وبكاء، لتقص عليه تفاصيل ما تعرضت له.

مشادة تتحول إلى مأساة

وعلى إثر ذلك، توجه الأب إلى محل البقالة لمعاتبة المتهمين والدفاع عن ابنته القاصر، إلا أن المشادة الكلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وفي لحظة غدر قام المتهمان بدفع المجني عليه بقوة، ليسقط على الأرض ويرتطم رأسه بالرصيف، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي ونزيف داخلي حاد بالمخ، أودى بحياته قبل وصول سيارة الإسعاف.

ضبط المتهمين واستكمال التحقيقات

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الجريمة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.