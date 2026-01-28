الأربعاء 28 يناير 2026
القبض على سيدة بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة في مدينة نصر

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على سيدة بتهمة بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، بهدف النصب على المواطنين والاحتيال على أموالهم فى مدينة نصر.

ضبط سيدة بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى السيدات مقيمة بمدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال زعمها بقدرتها على العلاج الروحاني وأعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من تحديد هويتها وجرى ضبطها واقتيادها إلى ديوان الشرطة، لحين عرضها على جهات التحقيقات المختصة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة رقمية

وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي دولي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة رقمية "CANLOP" نظير أرباح مالية، 15 يوما ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابي دولي يضم (15 شخصا "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة (canlop) وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام كالتسويق الإلكتروني وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم اشتراك عبر محافظ مالية وإمعانًا  في إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامي قاموا بعقد ندوات ولقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم ( 10 محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – 47 هاتفا محمولا – 5 تابلت - 3 أجهزة "لاب توب" -  253 شريحة هاتف محمول – بانارات وأوراق دعاية تحمل اسم المنصة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةK وتولت النيابة العامة التحقيق.

