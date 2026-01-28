الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

النيابة الإدارية تفتتح فعاليات برنامج تدريبي حول التحول الرقمي والأمن السيبراني

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم التدريبي في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك بمقر مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة ١٩٠ من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، إلى جانب عدد من المشاركين من الجهات والهيئات القضائية.

فعاليات الجلسة الافتتاحية

وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رحبت المستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، بالحضور، ووجهت خالص الشكر اللواء علاء المصري - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على حُسن التعاون في تنسيق هذا اليوم التدريبي، والذي يأتي تجسيدًا للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة سعيًا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر للمستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة على دعمه المستمر للوحدة.

ومن جانبه، أعرب اللواء علاء المصري – نائب مدير الأكاديمية، عن سعادته بالتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، مؤكدًا حرص الأكاديمية على دعم البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز الوعي بمكافحة الفساد بكافة صوره والوقاية منه، وتبادل الخبرات، ودعم جهود بناء القدرات المؤسسية.

تضمن برنامج اليوم التدريبي عدة محاور شملت التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، ودور جهاز تكنولوجيا المعلومات، ومفاهيم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعريف بجهاز الخدمة السرية.

وفي ختام اليوم التدريبي جرى تسليم الحضور شهادات المشاركة في اليوم التدريبي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

