الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو يظهر أشخاصًا بحوزتهم أسلحة نارية في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية بدائرة محافظة سوهاج.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ18 الجاري وقعت مشاجرة بين طرف أول يضم3أشخاص وطرف ثان يضم3آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات حول قطعة أرض.

وكشف الفحص وتبين تعدي الطرفين على بعضهما بالسب، وحيازة أسلحة نارية دون إطلاق أعيرة نارية أو حدوث إصابات، حيث أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 4 بنادق آلية.

وبمواجهتهم، أيدوا ما أسفر عنه الفحص، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقًا للقانون

وفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.

