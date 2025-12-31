الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل

الطالبة كارما، فيتو
الطالبة كارما، فيتو
18 حجم الخط

تنظر بعد قليل محكمة الطفل بالأميرية، جلسة محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها.

محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما

وكشف التقرير الطبي للطالبة كارما إصابتها باعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.

وقال أحمد والد الطالبة كارما بعد إخلاء سبيل الـ٣ طالبات المتهمات بواقعة الاعتداء على ابنته: إن أولياء أمور الـ ٣ طالبات طالبوا بالتصالح وعدم التعرض، لكنه لن يتصالح معهم وسيستمر في القضايا والإجراءات القانونية ضد كل من المدرسة وإدارتها والطالبات المتهمات بالواقعة. 

وقال المحامي الموكل عن الطالبة ضحية الاعتداء بمدرسة لغات شهيرة بالتجمع، على يد 3 من زميلاتها بذات المدرسة، إنه قدم محضرا رسميا بنيابة القاهرة الجديدة يتهم فيه إدارة المدرسة والطبيبة المسؤولة بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة.

وعن سبب التعدي قال أحمد مصطفي والد الطالبة: "أثناء توجه الطلاب لركوب الحافلات، حدث خلاف بسيط بين ابنتي وإحدى الفتيات، عندما اقتربت إحدى الطالبات من كرما وقالت لها بحدة: "امشي يا بنت ما تتلكعيش"، فردت كارما: "أنا بمشي كده مش بتلكع، الشنطة كبيرة"، متابعا: "محدش كان يتخيل إن دا هتكون شرارة مشاجرة عنيفة".

وتابع: فور وصولي إلى المدرسة، تم نقل ابنتي إلى المستشفى، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية، مضيفا: “عمري ما هتنازل عن حق بنتي”.

فيما تابعت والدة كارما الضحية بواقعة مدرسة التجمع: “دي مش أول مرة البنت المتهمة الأولى تعمل كده مع زميلة لها، عرفت أن السنة اللي فاتت عملت كده في بنت تانية”.

وقامت قوات مباحث ترحيلات القاهرة بترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة مدرسة التجمع لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الطفل بالاميرية الاعتداء على الطالبة كارما محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما الطالبة كارما

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما لجلسة الغد

اليوم، محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع

التحفظ على المتهمة الرئيسية بالاعتداء على الطالبة كارما

دفاع الطالبة كارما: موكلتي تعاني من مشاكل تنفسية تسببت فيها المتهمات

الأكثر قراءة

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين والقنوات الناقلة

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الأربعاء

السودان يتحدى بوركينا فاسو اليوم على وصافة المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads