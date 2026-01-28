المشدد 15 عامًا لقاتل جاره بـ "مطواة" في كفر الدوار

18 حجم الخط

​أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حكمها اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل جاره في مدينة كفر الدوار بـ السجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، وذلك إثر مشادة كلامية دامية انتهت بجريمة قتل.

​ الدفاع طالب بالإعدام

​صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، فيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة، وجاء قرار المحكمة بعد أن استمعت في جلسة أمس الثلاثاء لمرافعات هيئة الدفاع عن المجني عليه، والتي كانت قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة (الإعدام) على المتهم.

​تفاصيل جريمة القتل

​تعد هذه القضية (رقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور) من القضايا التي شغلت الرأي العام في منطقة "الحدائق" بكفر الدوار، حيث أحال المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، المتهم "أحمد حمدي إبراهيم" (32 عامًا) للمحاكمة بتهمة قتل جاره "محمد حسن زهرة" بغير سبق إصرار أو ترصد.

​وكشفت التحقيقات أن مواجهة بين الطرفين في الطريق العام تطورت من مشادة كلامية إلى اشتباك عنيف، حمل خلاله المتهم سلاحًا أبيض "مطواة" وسدد طعنتين للمجني عليه، استقرت إحداهما في الناحية اليسرى من الصدر، ما أدى لسقوطه في الحال متأثرًا بإصاباته.

​القتل العمد المقترن بحيازة سلاح أبيض

​بصدور هذا الحكم، أُغلق الستار على القضية جنائيًا في درجتها الأولى، حيث أدانت المحكمة المتهم بالقتل العمد المقترن بحيازة سلاح أبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.