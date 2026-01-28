الأربعاء 28 يناير 2026
الحبس سنة لمدير النشاط الرياضي بقرية سياحية برأس سدر بواقعة وفاة الشاب محمد اللبان

الشاب محمد اللبان
الشاب محمد اللبان ضحية الحادث، فيتو
قضت محكمة جنح رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالحبس لمدة سنة، وتغريم مدير النشاط الرياضي بإحدى القرى السياحية مبلغ 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا لأسرة الشاب محمد اللبان ابن محافظة الإسماعيلية، وذلك على خلفية واقعة وفاته إثر حادث داخل حمام سباحة بالقرية. 

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة عمال الإسماعيلية

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية لـ 26 عاملا (صور)

تفاصيل الحادث الذى راح ضحيته ابن من أبناء الإسماعيلية 

تعود أحداث الواقعة إلى تعرض الشاب محمد اللبان لحادث مروع أثناء هبوطه من إحدى الألعاب المائية داخل القرية السياحية، حيث اصطدم بقاع حمام السباحة نتيجة انخفاض منسوب المياه، في ظل غياب لوحات التحذير وعدم توافر الإشراف الكافي من المنقذين.

إصابة بالغة أودت إلى وفاة الضحية 

وأسفر الحادث عن إصابته بجرح قطعي بالرأس، وكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة بالعنق، بالإضافة إلى ورم بالحبل الشوكي أدى إلى شلل كامل وفوري، مما أدى إلى وفاته متأثرا بهذه الإصابات.

وأكدت أسرة الضحية أن أحد النزلاء هو من قام بإنقاذه من الغرق، في ظل غياب المنقذين، مشيرين إلى أنهم انتظروا وصول الطبيب لأكثر من نصف ساعة دون تقديم أي إسعافات أولية، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

وبعد أيام من دخوله في غيبوبة وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة، لفظ الشاب محمد اللبان أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصاباته.

الجريدة الرسمية