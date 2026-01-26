إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح ناري في عين شمس

18 حجم الخط

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطلين بتهمة حيازة سلاح ناري بقصد التشاجر بدائرة قسم شرطة عين شمس للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بقيام شخصين بحيازة سلاح ناري، وعلى الفور شكلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلين وعثر بحوزتهما على سلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب بحيازة السلاح الناري بقصد التشاجر، تم التحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقا للقانون

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

