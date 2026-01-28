محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما

18 حجم الخط

قضت محكمة الطفل بالأميرية بمعاقبة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها، بالسجن سنة للمتهمة الأولى، وستة أشهر المتهمة الثانية، وتحويل المتهمة الثالثة لإحدى دور الرعاية لمتابعتها كإجراء احترازي.



محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما

وكشف التقرير الطبي للطالبة كارما إصابتها باعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.

وكان قد قال المحامي الموكل عن الطالبة ضحية الاعتداء بمدرسة لغات شهيرة بالتجمع، على يد 3 من زميلاتها بذات المدرسة، إنه قدم محضرًا رسميًّا بنيابة القاهرة الجديدة يتهم فيه إدارة المدرسة والطبيبة المسئولة بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة

وعن سبب التعدي قال أحمد مصطفي والد الطالبة: "أثناء توجه الطلاب لركوب الحافلات، حدث خلاف بسيط بين ابنتي وإحدى الفتيات، عندما اقتربت إحدى الطالبات من كارما وقالت لها بحدة: "امشي يا بنت ما تتلكعيش"، فردت كارما: "أنا بمشي كده مش بتلكع، الشنطة كبيرة"، متابعا: "محدش كان يتخيل إن دا هتكون شرارة مشاجرة عنيفة".

وتابع: فور وصولي إلى المدرسة، تم نقل ابنتي إلى المستشفى، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية، مضيفا: “عمري ما هتنازل عن حق بنتي”.

فيما تابعت والدة كارما الضحية بواقعة مدرسة التجمع: “دي مش أول مرة البنت المتهمة الأولى تعمل كده مع زميلة لها، عرفت أن السنة اللي فاتت عملت كده في بنت تانية”.

وقامت قوات مباحث ترحيلات القاهرة بترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة مدرسة التجمع لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.

