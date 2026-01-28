فريق بحث لكشف حقيقة اتهام مذيعة شهيرة باحتجاز خادمتين في أكتوبر

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة، اتهام مذيعة شهيرة باحتجاز خادمتين داخل منزلها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

وذلك عقب تلقي قوات الأمن بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام مذيعة شهيرة باحتجاز خادمتين بمنزلها في أكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عنصر إجرامي بتجارة المخدرات

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي يدعى «ع.م» 40 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية سابقة بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، ومقيم بناحية منطقة نجع الخطباء دائرة البندر.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث بندر الأقصر، من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته 5 كيلو حشيش وبندقية خرطوش و4 طلقات نارية، ومبلغ مالي وهاتف، وسيارة ملاكي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه، والسيارة وسيلة التنقل، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

