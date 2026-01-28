النائب العام يشيد بارتفاع نسب إنجاز القضايا خلال لقائه قيادات نيابات الإسكندرية (صور)

18 حجم الخط

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

وفي وقت سابق، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.



وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

