إصابة شخصين خلال محاولة فض مشاجرة في الإسكندرية

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالتعدى على قائد سيارة ملاكى بالإسكندرية.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة المنشية بالأسكندرية بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول (قائد سيارة ملاكى)، طرف ثان (شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" - لأحدهما معلومات جنائية) بسبب إصطدام المركبة (بدون ترخيص) بالسيارة قيادة الأول أثناء سيرهما بأحد الطرق بدائرة القسم ولدى قيامه بمعاتبتهما تعديا عليه بالسب وقام أحدهما بإعتلاء سقف السيارة، وكذا قيامهما بإحداث إصابة شخصين تصادف مرورهما بمحل الواقعة حاولا الفض بينهما والطرف الأول.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط الطرف الثانى والتروسيكل المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

