أخبار الحوادث اليوم.. المشدد 15 سنة للمتهمين في سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري.. رمضان صبحي يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة التزوير

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قررت محكمة الطفل بالأميرية، تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها إلى جلسة 28 يناير المقبل للحكم.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على صانعة محتوى شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية.

تفقد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء وبصحبة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الاستعدادات الجارية بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن ووفق ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوى الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن، ودون تحميلهم بأعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ومن ناحية أخرى لتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيًا كانت طبيعة تلك المنازعات.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل أطلق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين فى جولة الإعادة بـانتخابات مجلس النواب بقنا.



تقدم دفاع اللاعب رمضان صبحي، بطلب استئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة، وذلك بعد إدانته بالتورط في تزوير محررات رسمية، بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بـمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي سيدة على أهلية زوجها بالسب والضرب، مما تسبب في إزعاج أهالي منطقة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

اندلع حريق داخل جراج سيارات بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث التهمت النيران 5 سيارات، ولا تزال جهود السيطرة مستمرة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم الأول والثاني في سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت بتغريم المتهمين الثالث والرابع 5 آلاف جنيه لكل منهما.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص و4 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني في فيصل لفضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأجيل محاكمة 4 عاملين بمؤسسة إيوائية بكفر الشيخ بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض الأطفال إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير المقبل للاستماع لشهادة شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية.

أعلنت أجهزة الأمن بالغربية تفاصيل جريمة هزت الرأي العام بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، ووضع جثمانها داخل "جوال"، بهدف الاستيلاء على قرطها الذهبي.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظتى القاهرة والمنيا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيام صانع محتوى بابتزاز بعض العائلات والتشهير بهم.

