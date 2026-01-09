دولة التلاوة عن الإسراء والمعراج: معجزة نورانية وجبر لخاطر النبي بعد عام الحزن (فيديو)

18 حجم الخط

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج “ دولة التلاوة” إن الله سبحانه وتعالى دائمًا يجبر بخاطر عباده المنكسرين، فما بالك بحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم.

مشيرة إلى أن رحلة الإسراء والمعراج جاءت بعد عام الحزن الذي فقد فيه النبي عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة، وبعد تكذيب قريش له، فكانت هذه الرحلة معجزة نورانية أعدها الله عز وجل للنبي الكريم.

فرض الصلوات الخمس على الأمة

وأضافت عبدالرحمن، خلال تقديمها برنامج "دولة التلاوة" المُذاع عبر قنوات الحياة وسي بي سي والناس، أن الله أمر جبريل عليه السلام أن ينزل ومعه البراق ليبدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى السماوات العلى، حيث رحبت الملائكة بخطاه ورأى الكثير من آيات الله سبحانه وتعالى، مؤكدة أن هذه الليلة المباركة حملت منحًا عظيمة خص الله بها النبي، منها فرض الصلوات الخمس على الأمة.

وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في رحلته على مصر وصلّى في طور سيناء، المكان الذي كلّم فيه الله سيدنا موسى عليه السلام، لتتبارك أرض سيناء بصلاة النبي الكريم، وتصبح جزءًا من الرحلة الأعظم في التاريخ، رحلة الإسراء والمعراج.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.



ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق



وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة



يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين



ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

