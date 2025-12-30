الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى نسائى لسرقة السيدات بحدائق القبة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدتين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من أحد المحال التجارية بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم؛ بقيام سيدتين بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالى حال تواجدها بالمحل ملكها الكائن بدائرة القسم.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (لإحداهما معلومات جنائية - مقيمتان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) وبحوزتهما المبلغ المالى المُبلغ بسرقته، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحصر ممتلكات المتورطين فيها.


تفاصيل التحريات والتحرك الأمني


وأكدت مصادر أمنية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تمكن من ضبط  3 عناصر جنائية، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
 

أساليب غسل الأموال
 

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
 

قيمة الأموال المضبوطة


وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه.
 

الإجراءات القانونية


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

