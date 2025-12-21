تفاصيل هتك عرض طالب داخل دورة مياه مدرسة بـ 6 أكتوبر

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 طلاب، لاتهامهم بالتعدي على طالب داخل دورة مياه إحدى المدارس بمنطقة 6 أكتوبر.

وكان قسم شرطة أكتوبر ثان تلقى بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، حضرت بصحبة نجلها الطالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس بدائرة القسم، وأكدت تضرر نجلها من 4 طلاب، لقيامهم بالتعدي عليه داخل دورة مياه المدرسة منذ عدة أشهر.

تدهور الحالة النفسية للطلاب بعد الواقعة

وأوضحت المبلغة في أقوالها أنها لاحظت خلال الفترة الماضية تدهور الحالة النفسية لنجلها وميله للعزلة، وبسؤاله أفاد بتعرضه لواقعة تعدٍ من قبل زملائه، وقيامهم بتهديده لمنعه من الإبلاغ عن الواقعة.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم طلاب تتراوح أعمارهم بين15و17سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للتعامل مع الأحداث.

