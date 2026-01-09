آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن موافقة بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال، على تجديد عقده مع الفريق بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ذا أثليتك البريطانية، أن اللاعب الإنجليزي اتفق مع إدارة الجانرز على تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2031.



وينتهي عقد بوكايو ساكا مع أرسنال في نهاية الموسم المقبل، حيث كانت المرة الأخيرة التي وقع اللاعب فيها على عقد جديد مع الفريق منذ عامين ونصف.

وأشارت التقارير أن عقد اللاعب الجديد مع الفريق يعترف بمكانته كواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أوروبا بشكل عام وأرسنال بشكل خاص.

وكان عقد اللاعب السابق مع الفريق بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولكن لم يتم الكشف عن عقد اللاعب الجديد مع الفريق حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن اللاعب يأتي من ضمن قائمة اللاعبين التي استقرت إدارة الجانرزعلي تجديد عقودهم وهم ويليام ساليبا وجابرييل ماجالهايس وإيثان نوانيري ومايلز لويس سكيلي.

أرسنال يتعادل مع ليفربول

واشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتهت منافسات الجولة 21 مساء الخميس.

وأوقف ليفربول سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق آرسنال بعد التعادل السلبي بينهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي مساء الخميس على ملعب الإمارات.



وبهذا التعادل أصبح رصيد آرسنال 49 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

بينما ارتفع رصيد ليفربول إلى 35 نقطة، يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول ترتيب البريميرليج.

