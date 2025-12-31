الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يتفقد الاستعدادات لإجراءات مسابقة التعيين في وظيفة "معاون"

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
تفقد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء وبصحبة  المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الاستعدادات الجارية بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.

 

مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات

 

جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من السادة المستشارين أعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، والجهاز الإداري للأمانة العامة.

واستعرض الأمين العام، للمستشار رئيس الهيئة، كافة الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكدًا على تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

ومن جانبه، أَشادَ المستشار رئيس الهيئة، بما بذله المستشار الدكتور الأمين العام والمستشارون أعضاء الأمانة العامة وجهازها الإداري، من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى التجهيزات النهائية لبدء سحب وتقديم الملفات، كما أثنى سيادته على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص. 

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وفتحت الباب للتسجيل الإلكتروني لبيانات المتقدمين خلال الفترة من ١٥ – ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٦، وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية

