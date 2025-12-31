الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 130 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط عنصرين جنائيين
ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكن  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من القبض على عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وترويجها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء عقارات وسيارات، حيث قدرت القيمة المالية المتحصلة من هذا النشاط بحوالي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة متابعة الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

 

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كما واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بـ وزارة الداخلية  جهوده  في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وترويجها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث قدرت القيمة المالية المتحصلة من هذه العمليات بحوالي 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة متابعة الواقعة.

