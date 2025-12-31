القبض على عامل أطلق أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح بانتخابات النواب بقنا

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل أطلق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين فى جولة الإعادة بـانتخابات مجلس النواب بقنا.



رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تجمع عدد من المواطنين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بقنا.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص )، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إاتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السلاح الناري.



وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح بانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة برصد الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بإطلاق عدد من المواطنين أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بمحافظة قنا.



وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو سبق تداوله بتاريخ 2025/11/13 بإحدى الدول العربية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

