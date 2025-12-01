النيابة العامة تكشف متهمين جددا بواقعة هتك عرض أطفال بمدرسة سيدز

18 حجم الخط

كشفت النيابة العامة عن متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال داخل مدرسة سيدز بدائرة قسم ثان السلام.



حيث أسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.

واختتمت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي.

وأسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم وهو ما وضعهم في موضع الاتهام وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت سبعة متهمين إجمالًا.

وبمجرد ورود التقرير اليوم الموافق الأول من ديسمبر من عام ٢٠٢٥ تم إحالته والمتهمين إلى النيابة العسكرية التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الأوراق أمس الموافق ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥.

