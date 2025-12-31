الأربعاء 31 ديسمبر 2025
إخماد حريق اندلع داخل مخزن أوراق في الساحل دون خسائر بالأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بـمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن أوراق بالساحل

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

 


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، اندلع حريق داخل جراج سيارات بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث التهمت النيران 5 سيارات، ولا تزال جهود السيطرة مستمرة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

