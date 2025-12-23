ضبط رجل وزوجته الثانية بعد تعديهما على أبنائه بقنا وسقوط سيدتين بتهمة ممارسة الدعارة بالإسكندرية

18 حجم الخط

نفذت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، شملت الجرائم المنافية للآداب، الاعتداء على الأطفال، والاتجار بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وضبط سيدتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة.

أجهزة الأمن تضبط 3 قضايا جنائية في الجيزة وقنا والإسكندرية



تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط سيدتين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد استخدامهما أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نشاطهما الإجرامي مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما 2 هواتف محمولة احتوت على دلائل تثبت نشاطهما.



ضبط والد وزوجته الثانية بتهمة التعدي على طفلين بالضرب



في قنا، تمكنت الشرطة من ضبط والد الطفلين وزوجته الثانية بعد تعرض الطفلين للضرب والحرق.

وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بقصد تأديبهما، وتم نقل الطفلين للمستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط تاجر ألعاب نارية وأسلحة بالإسكندرية



وفي الإسكندرية، ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب تاجر ألعاب نارية وأسلحة بيضاء، وبحوزته قرابة 29 ألف قطعة ألعاب نارية و15 قطعة سلاح أبيض، واعترف بنشاطه الإجرامي لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم

