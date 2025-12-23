الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط رجل وزوجته الثانية بعد تعديهما على أبنائه بقنا وسقوط سيدتين بتهمة ممارسة الدعارة بالإسكندرية

المقبوض عليهم
المقبوض عليهم
18 حجم الخط

نفذت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، شملت الجرائم المنافية للآداب، الاعتداء على الأطفال، والاتجار بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وضبط سيدتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة.

أجهزة الأمن تضبط 3 قضايا جنائية في الجيزة وقنا والإسكندرية
 

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط سيدتين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد استخدامهما أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نشاطهما الإجرامي مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما 2 هواتف محمولة احتوت على دلائل تثبت نشاطهما.

 


ضبط والد وزوجته الثانية بتهمة التعدي على طفلين بالضرب 


في قنا، تمكنت الشرطة من ضبط والد الطفلين وزوجته الثانية بعد تعرض الطفلين للضرب والحرق.

 وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بقصد تأديبهما، وتم نقل الطفلين للمستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيق.


ضبط تاجر ألعاب نارية وأسلحة بالإسكندرية
 

وفي الإسكندرية، ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب تاجر ألعاب نارية وأسلحة بيضاء، وبحوزته قرابة 29 ألف قطعة ألعاب نارية و15 قطعة سلاح أبيض، واعترف بنشاطه الإجرامي لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة قنا الاسكندرية الجرائم المنافية للآداب العنف الأسرى الالعاب النارية الاسلحة البيضاء ضبط متهمين الاجراءات القانونية الامن العام

مواد متعلقة

مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في أسوان

الداخلية تصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات متحركة في المحاور الرئيسية

ضبط طن مخدرات و148 سلاحا ناريا في حملة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

بعد أسبوع من زواجهما، مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

تفاصيل حريق مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة والحماية المدنية تكافح ألسنة اللهب

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads