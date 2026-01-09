الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

السنغال
السنغال
18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا، يتقدم منتخب السنغال علي نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء هدف السنغال عن طريق إليمان ندياي في الدقيقة 27. 

تشكيل السنغال أمام مالي

وجاء تشكيل منتخب السنغال أمام مالي كالتالي: 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: كريبان دياتا – كوليبالي – موسى نياكاتي – الحاج مالك ضيوف.
خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جاي – بابي جاي – حبيب ديارا.
خط الهجوم: ساديو ماني – حبيب ديالو

تشكيل مالي أمام السنغال

وشهد تشكيل منتخب مالي تواجد أليو ديانج المحترف في صفوف النادي الأهلي أساسيًا لمواجهة السنغال، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: عبد الله ديابي، هاماري تراوري، ناثان جاساما، عثمان كمارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو سانجاري، لاسانا كوليبالي

خط الهجوم: لاسين سينايكو

طريق منتخب مصر

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال ضد مالي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي، بتواجد ثلاثة منتخبات عربية.

وكان منتخب السنغال أول المنتخبات المتأهلة، إلى دور ربع النهائي بالفوز على السودان، مساء السبت 3 يناير، بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب مالي على حساب تونس، بالفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا 

السنغال 3-1 السودان 

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا 

الكاميرون 2-1 جنوب إفريقيا

مصر 3-1 بنين 

نيجيريا 4-0 موزمبيق 

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 0-3 بوركينا فاسو 

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السنغال مالي منتخب مالي كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا مالي أمام السنغال

مواد متعلقة

توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

ثنائي الأهلي يواصل البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم

طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

الأهلي يكتسح بالم هيلز 8ـ0 في دوري الكرة النسائية

نتائج مباريات اليوم الجمعة في الجولة 18 من دوري المحترفين

بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا (صور)

ريال مدريد يفوز على أتليتكو مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

ارتفاع مصابي حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية لـ16 شخصا

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

تطورات هامة بشأن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي

طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

طاقم تحكيم سنغالي يدير مواجهة الجزائر ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

إصابة 7 أشخاص في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية