قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأجيل محاكمة 4 عاملين بمؤسسة إيوائية بكفر الشيخ بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض الأطفال إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير المقبل للاستماع لشهادة شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي منظم بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأطفال المجني عليهم بإيوائهم في المؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ والمتواجدين تحت ولايتهم بحكم وظيفتهم بالمؤسسة سالفة الذكر واستعملوا القوة والعنف والقسوة مع هؤلاء الأطفال لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية من خلال الاستيلاء على التبرعات الواردة إليهم مرتكنين على حالة الضعف والحاجة لدى هؤلاء الأطفال للإقامة بتلك المؤسسة مجبرين إياهم علي ارتكاب أفعال مخالفة للآداب كي لا يبوحوا لأحد بجرائمهم المالية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض الأطفال المجني عليهم المتواجدين بالمؤسسة بأن قاموا بتحريض الأطفال الأكبر سنا النزلاء بالمؤسسة على ممارسة الأعمال الجنسية الشاذة قبل الأطفال الأصغر سنًا والمتواجدين تحت ولايتهم بحكم وظيفتهم بالمؤسسة بالقوة والتهديد، وذلك حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم وإخضاعهم لرغباتهم وتنفيذ أوامرهم لعدم القيام بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي قام المتهمون بارتكابها بحكم وظيفتهم في تلك المؤسسة، وأن من مثل تلك الوقائع واقعة تحريض الطفل أ. س على التعدي على الطفل ص. م.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا فعل التنمر ضد المجني عليهم الأطفال النزلاء بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ بأن قاموا بوصفهم بارتكاب أعمال جنسية مخالفة علي خلاف الحقيقة بقصد تخويفهم ووضعهم موضع السخرية والحط من شأنهم للاستجابة لطلباتهم، مما أصابهم بأضرار نفسية ومعنوية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم من العاملين بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبالغ مالية والمملوكة لجهة عملهم إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات وكان ذلك حيلة بأن تسلموا تبرعات واردة للأطفال النزلاء بتلك المؤسسة بمناسبة وظيفتهم وصفتهم آنفتي البيان فقام الأول بالاستيلاء علي مبلغ 90 ألف جنيه قيمة التبرعات الواردة من إحدى الجمعيات الخيرية بكفر الشيخ، وقام الثاني بالاستيلاء على تبرعات بلغت قيمتها مبلغ 652 جنيها، وقام الثالث بالاستيلاء على تبرعات بلغت قيمتها مبلغ 256 جنيها، وقام الرابع بالاستيلاء على تبرعات بلغت قيمتها مبلغ 3 آلاف جنيه فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب المتهم الأول تزويرا في محررات جهة عمله هي إيصالات استلام نقدية من إحدى الجمعيات الخيرية وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة قيام المختصين باستلام تلك التبرعات ومهر تلك الإيصالات بتوقيعات نسبها زورا إليهم على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لمسئولي تلك الجمعية لإثبات قيامهم بالتبرع للمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر/1 من قانون العقوبات.

