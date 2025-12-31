تفاصيل مقتل طفلة ووضعها في جوال لسرقة قرطها الذهبي بالغربية

18 حجم الخط

أعلنت أجهزة الأمن بالغربية تفاصيل جريمة هزت الرأي العام بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، ووضع جثمانها داخل "جوال"، بهدف الاستيلاء على قرطها الذهبي.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى يوم 24 ديسمبر، عندما تلقت أجهزة الشرطة بلاغًا من ربة منزل من مركز قطور بتغيب ابنتها بعد خروجها من المنزل. وبعد ثلاثة أيام، في 27 ديسمبر، تم العثور على جثمان الطفلة داخل جوال ملقى بأرض زراعية مجاورة لمنزل الأسرة، وبفحص موقع الحادث تبين اختفاء قرطها الذهبي.

التحريات والقبض على الجانية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الجريمة، وهي والدة صديقة الطفلة، ومقيمة بنفس الدائرة. وبمواجهتها، اعترفت بأنها استدرجت الضحية إلى شقتها أثناء لعبهما معًا بهدف سرقة قرطها الذهبي، ثم قامت بقتلها ووضعها في جوال. وبإرشادها تم ضبط القرط المستولى عليه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع استمرار التحريات للتأكد من جميع الملابسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.