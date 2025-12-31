الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

تفاصيل مقتل طفلة ووضعها في جوال لسرقة قرطها الذهبي بالغربية

مقتل طفلة ووضعها
مقتل طفلة ووضعها في جوال لسرقة قرطها الذهبي بالغربية
أعلنت أجهزة الأمن بالغربية تفاصيل جريمة هزت الرأي العام بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، ووضع جثمانها داخل "جوال"، بهدف الاستيلاء على قرطها الذهبي.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى يوم 24 ديسمبر، عندما تلقت أجهزة الشرطة بلاغًا من ربة منزل من مركز قطور بتغيب ابنتها بعد خروجها من المنزل. وبعد ثلاثة أيام، في 27 ديسمبر، تم العثور على جثمان الطفلة داخل جوال ملقى بأرض زراعية مجاورة لمنزل الأسرة، وبفحص موقع الحادث تبين اختفاء قرطها الذهبي.

التحريات والقبض على الجانية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الجريمة، وهي والدة صديقة الطفلة، ومقيمة بنفس الدائرة. وبمواجهتها، اعترفت بأنها استدرجت الضحية إلى شقتها أثناء لعبهما معًا بهدف سرقة قرطها الذهبي، ثم قامت بقتلها ووضعها في جوال. وبإرشادها تم ضبط القرط المستولى عليه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع استمرار التحريات للتأكد من جميع الملابسات.

