حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أهل زوجها بالإسكندرية

فيديو تعدي سيدة
فيديو تعدي سيدة على أهلية زوجها
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي سيدة على أهلية زوجها بالسب والضرب، مما تسبب في إزعاج أهالي منطقة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

 

تفاصيل الواقعة

ومن جانبها، تلقت قوات الشرطة بتاريخ 22 ديسمبر الجارى، بلاغًا من ربة منزل مقيمة بذات الدائرة تفيد بتضررها من قيام والدي زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابات وجروح متفرقة.

وعند استجواب والدي الزوج، نفيا التهم المنسوبة إليهما، واتهما السيدة بالتعدي عليهما بالسب والضرب وإصابة أحدهما بجروح متفرقة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان سير العدالة.

