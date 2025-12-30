ضبط اثنين من أنصار مرشح متهمين بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بقنا

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط اثنين من أنصار مرشح بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بقنا.

جاء ذلك فى إطار متابعة الأجهزة الأمنية لمقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من مقطع يظهر قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بأحد شوارع محافظة قنا ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

تحديد وضبط المتهمين

تمكنت القوات من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما مقيمان بدائرة قسم ومركز شرطة قنا، وبحوزتهما السلاحين المستخدمين في الواقعة (2 بندقية آلية). وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الأسلحة النارية تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

