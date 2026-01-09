طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

18 حجم الخط

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خيارات لعملائها لدفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا، ما يوفر الوقت ويتيح دفع الفاتورة من أي مكان وفي أي وقت باستخدام الإنترنت أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وتشمل طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث يمكنك دفع فاتورتك بسهولة عبر الموقع الرسمي.

مراكز تحصيل الفواتير من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نقاط شركة فوري المنتشرة في مختلف الأماكن لتسهيل دفع الفواتير.

المحافظ البنكية التي تدعم سداد فواتير الكهرباء من خلال التطبيقات البنكية.

محافظ شركات المحمول التي تتيح لك دفع الفاتورة باستخدام رصيدك المحمول.

تطبيق My Fawry عبر الهواتف المحمولة، حيث يمكن الدفع بسهولة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تتيح سداد الفواتير.

ومن جانب آخر، حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة خطوات للمواطنين يجب إتباعها في حالة تأخر تركيب عدادات الكهرباء.

وتضمنت الخطوات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التي يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات التالي:

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

2- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

3- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

4- يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

5- صورة من طلب تركيب العداد.

6- صورة من أي إيصالات مسددة.

ويقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حل ويتم مخاطبة الشاكي بنتيجة الحل.

في سياق آخر، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حصاد جهود مراقبة استهلاك التيار وتقليل نسبة الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء وسرقة التيار الكهربائي.

جهود منع ووقف التعدي علي سرقة التيار الكهربائي

وأوضحت الوزارة، نجاحها في تحرير محاضر سرقات للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة، ويتم التنسيق والتعاون المستمر بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، وقد تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها القطاع لمنع السرقات والحد من الفقد الفنى وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة.

